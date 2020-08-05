Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
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Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

05.08.2020 23:04 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:13

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Köseköy mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 EVP 35 plakalı otomobil, 05 EA 530 plakalı kamyon, 15 DK 878 plakalı tır ile Ali B'nin kullandığı 34 BP 1911 plakalı kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede, kamyonette yolcu olarak bulunan Serhat Bilgiç'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ali B. ile araçtaki Emine Bilgiç ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Kaynak: AA

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