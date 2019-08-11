Zincirleme trafik kazası nedeniyle otoyol kapandı

11.08.2019 15:39

İzmir'de ünlü tatil beldelerini birbirine bağlayan Çeşme-İzmir Otoyolu, 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Berrin Özkan idaresindeki 35 AGA 096 plakalı otomobil, Çeşme-İzmir Otoyolu Narlıdere ilçesi İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı karşısında önce A.K. yönetimindeki 10 YM 537 plakalı motosiklete, daha sonra da Ziyaeddin Balpınar idaresindeki 35 PNK 86 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motor sürücüsü A.K, yaralanırken 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Zincirleme kaza nedeniyle ünlü tatil beldelerini birbirine bağlayan Çeşme-İzmir Otoyolu, yaklaşık 1 saat kapandı. Otoyolda uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler araçlarından çıkıp yolun açılmasını bekledi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otoyol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA