Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Hasan Şimşek idaresindeki 06 FT 9981 plakalı otomobil, Hasan Yılmaz'ın kullandığı 31 AB 780 plakalı otomobil ve Serkan Kahveci yönetimindeki 34 ARM 38 plakalı otomobil Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.