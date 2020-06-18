Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
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Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 otomobilin, 1 kamyonun ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına 7 kişi yaralandı.

18.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:49

Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 otomobilin, 1 kamyonun ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına 7 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 otomobilin, 1 kamyonun ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.20 sıralarında Sivas-Ankara yolu Yıldızeli ilçesi mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında M.Y. idaresindeki 16 ACU 906 plakalı kamyonet, S.K. yönetimindeki 60 DG 199 plakalı hafif ticari araç, 05 ABD 390 plakalı otomobil ve 06 GC 2938 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli ilçe Devlet Hastanesine ve kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Kazanın etkisiyle tarlaya uçan 06 GC 2938 otomobil ise hurdaya döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kaynak: İHA

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