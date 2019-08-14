Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Nizip-Gaziantep kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Kiraz'ın kullandığı 27 IM 207 plakalı otomobile, Edip Kalkan yönetimindeki 54 DT 054 plakalı otomobil arkadan çarptı.
İçinde 7 yolcunun bulunduğu Ekrem Yavuz idaresindeki 27 BUC 69 plakalı minibüs de Edip Kalkan'ın otomobiline çarptı.
Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.