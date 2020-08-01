Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Mersin'in Toroslar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 DFV 65 plakalı, Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Mersin-Tarsus kara yolundaki eski otogar kavşağında, önündeki 33 M 0332 plakalı yolcu minibüsüne, ardından da 27 ABA 568 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan, kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otobüsün, önündeki araçları metrelerce sürüklediği ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

Kaynak: AA