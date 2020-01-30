Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüleri ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 otomobil ile birer otobüs, kamyon ve kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.