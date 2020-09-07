Zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı (2)
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Zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı (2)

Mardin'in Midyat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

07.09.2020 21:54 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:59

Mardin'in Midyat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit karayolunun 10. kilometresinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı (2)

Kaynak: AA

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