Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

01.11.2019 15:39
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sis ve yağışın etkili olduğu Bursa-İnegöl kara yolunun Gölbaşı mevkisinde Bursa yönüne giden 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

VİDEO: Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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