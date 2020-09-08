Zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı (2)

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

08.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:29

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

O sırada seyir halindeki bir kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir polis aracı da kazaya karıştı.

Kazada, otomobillerdeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

İkisi otomobillerde, ikisi de polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı (2)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Demet Evgar Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Bursa Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı (2) - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 20:29:47. #1.15#
title