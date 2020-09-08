Zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı (2) Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

O sırada seyir halindeki bir kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir polis aracı da kazaya karıştı.

Kazada, otomobillerdeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

İkisi otomobillerde, ikisi de polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA