Zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun Yalnızsaray Kavşağı'nda 2 otomobil ve bir ambulans çarpıştı.
Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 3'ü sağlık personeli 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.