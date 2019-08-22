Zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

22.08.2019 22:39

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun Yalnızsaray Kavşağı'nda 2 otomobil ve bir ambulans çarpıştı.

Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 3'ü sağlık personeli 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA