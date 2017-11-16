Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü 4 Yaralı

Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü 4 Yaralı

- Olay yerinden kaza yapan araçlardan görüntüler Jandarma ve polis ekiplerinden görüntüler Savcının inceleme yapması Cenazenin kaldırılması DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

- Olay yerinden kaza yapan araçlardan görüntüler Jandarma ve polis ekiplerinden görüntüler Savcının inceleme yapması Cenazenin kaldırılması DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

- Olay yerinden kaza yapan araçlardan görüntüler
Jandarma ve polis ekiplerinden görüntüler
Savcının inceleme yapması
Cenazenin kaldırılması
DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.