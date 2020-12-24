Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

24.12.2020 02:30 | Son Güncelleme: 24.12.2020 02:35

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden 1'i ticari taksi 5 araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ticari takside bulunan E.Y, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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