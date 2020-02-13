Zincirleme tarfik kazasında 4 araçta hasar oluştu
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Zincirleme tarfik kazasında 4 araçta hasar oluştu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana zincirleme kaza meydana geldi.

13.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:37
Zincirleme tarfik kazasında 4 araçta hasar oluştu

'ın ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana zincirleme kaza meydana geldi.

Kahramanmaraş-Adana karayolu Aksu Köprüsü üzerinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada sürücüler yara almazken, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonrası trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise çevre yollarında buzlanma meydana gelen alanlarda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Zincirleme tarfik kazasında 4 araçta hasar oluştu
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