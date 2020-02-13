Zincirleme tarfik kazasında 4 araçta hasar oluştu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana zincirleme kaza meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana zincirleme kaza meydana geldi.
Kahramanmaraş-Adana karayolu Aksu Köprüsü üzerinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada sürücüler yara almazken, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaza sonrası trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise çevre yollarında buzlanma meydana gelen alanlarda tuzlama çalışması yaptı.