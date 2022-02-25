"Zincirleme şekilde istismar" davasında beraat kararı çıktı

UŞAK (Haberler.com) - 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılanan ve dört ay cezaevinde kalan Cuma Kuş için verilen karar belli oldu. Hakkında, "12 yaşından küçük çocuğun zincirleme şekilde istismar edilmesi" suçlamasıyla dava açılan Kuş, mahkemenin konu hakkında somut bir delil bulamaması sebebi ile beraat ederken karar büyük tepki topladı.

MAĞDURUN İFTİRA ATMAK İÇİN BİR SEBEBİ YOK

Alınan beraat kararı hakkında konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Avukat Ezgi Sağcan konu hakkında yaptığı açıklamalarda, taciz olaylarının çocuğun ve ailenin güvendiği kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. 11 yaşında olan bir çocuğun iftira atması için hiçbir sebep olmadığını belirten Sağcan "Bilindiği üzere istismar suçu, yoğunlukla çocuğun ve ailenin güvendiği kişiler tarafından işleniyor. Olayda da mağdur ve ailesi ile sanık Cuma Kuş arasında iftira atmaya sebebiyet verecek bir husumet ya da çıkar ilişkisi söz konusu değil. Sanık da zaten bu koşullardan faydalanarak suçu işlemiştir" ifadelerine yer verdi.

TRAVMATİK SÜREÇLER SANIĞIN BERAATİ SONRASI PEKİŞTİRİLDİ

"11 yaşında bir çocuğun iftira atacağını düşünmek bir akıl tutulmasıdır. Çocuk zor olanı seçmiş, ailesiyle konuşmuştur. Aile, herkesin birbirini tanıdığı küçük bir yerleşim yerinde yine zor olanı seçmiş, köy bakkalından şikâyetçi olmuştur. Sokakta arkadaşlarıyla oynaması gereken 11 yaşındaki bir çocuk defalarca jandarmaya, mahkemeye ifade vermiştir. Çocuk için oldukça travmatik olan bu süreçler sanığın beraat etmesiyle pekiştirilmiştir."

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