Zincirleme kazaya karışan kadın sürücüden kendini görüntüleyen gazeteciye sitem
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Zincirleme kazaya karışan kadın sürücüden kendini görüntüleyen gazeteciye sitem

Zincirleme kazaya karışan kadın sürücüden kendini görüntüleyen gazeteciye sitem Bursa'da kaza yapan kadın sürücü, yaptığı kazanın ardından kazaya karışan otomobilleri ve kendini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

08.08.2020 03:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 03:23

Zincirleme kazaya karışan kadın sürücüden kendini görüntüleyen gazeteciye sitem

BURSA - Bursa'da kaza yapan kadın sürücü, yaptığı kazanın ardından kazaya karışan otomobilleri ve kendini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu Merinos batçığında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir yolu üzerinde seyir halinde olan Ö.Y. yönetimindeki 16 LKM 16 plakalı kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ani fren yaptı. İddiaya göre, ani fren yapmasıyla M.A.,yönetimindeki 16 AHS 962 ve H.L.S., yönetimindeki 16 AFF 886 plakalı otomobil sürücüleri 16 LKM 16 plakalı araca çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı yaşamazken, olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.

16 LKM 16 plakalı araç sürücüsü Ö.Y. ise kendisini görüntüleyen gazeteciye "çekme sende, ne çekiyorsun" diyerek saldırmaya kalkıştı.

Kazada nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Zincirleme kazaya karışan kadın sürücüden kendini görüntüleyen gazeteciye sitem

Kaynak: İHA

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