Zincirleme kazanın kilitlediği D100 trafiğe açıldı
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Zincirleme kazanın kilitlediği D100 trafiğe açıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 karayolunda 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Zincirleme kazanın kilitlediği D100 trafiğe açıldı
27.07.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:00

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 karayolunda 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan D100 karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Körfez D-100 karayolu Şirinyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 CMP 202 plakalı panelvan araç, yavaşlayan Adnan Ç. idaresindeki 34 BCU 406 plakalı tıra çarptı. İbrahim P. idaresindeki 07 KP 673 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü de duramayarak panelvan araca çarptı. Sadettin Y. yönetimindeki 41 R 9636 plakalı hafriyat kamyonu da duramayarak yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen panelvan aracın sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yolcu otobüsünde bulunan 1'i muavin, 3'ü yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından panelvan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebi ile D100 karayolunun Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekicilerle kaldırıldı. Araçların kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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