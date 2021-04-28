Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
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Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler

İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU - Haberler | 3. Sayfa

Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazası sonrası bir otomobil takla attı.

Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazası sonrası bir otomobil takla attı. Aracın hava yastıkları açılırken, içindeki 4 genç ölümden döndü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Mudanya Bursa yolu Aydınpınar köyü yakınlarında meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada içinde gençlerin olduğu bir otomobil takla attı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil servis ekibi yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi burada yaptı. Olay yerine gelen polis durma noktasına gelen trafiğin açılması için çaba sarf ederken, yaralı genç Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi.

Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

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