Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ANKARA'da 5 aracın karıştığı kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, 10 kişi yaralandı.

ANKARA'da 5 aracın karıştığı kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza Ankara-Kırıkkale yolunun Lalahan mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. İki otomobil savrulup, karşı şeride geçerek, 3 otomobille daha çarpıştı. 5 otomobilin birbirine girdiği kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ortadan ikiye bölündü. Ahmet Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Bekaroğlu'nun cesedi de yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza nedeniyle Ankara ve Kırıkkale yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi ardından ulaşım yeniden normale döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Vuslat AY-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)

Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Demet Akalın Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 18:10:26. #1.16#

title