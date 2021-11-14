Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu - Haberler
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Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu -Zincirleme kazada yaralanan olmadı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu.

ŞANLIURFA (İHA) - Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu

-Zincirleme kazada yaralanan olmadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Toplam 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yolun kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Kazayı görenler araçlardaki erin yardımına koştu. Bir aracın ters döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken olay yerine gelen çekici yardımıyla tarladaki araçlar çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu

Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu

Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu

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