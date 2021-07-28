Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
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Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu

Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu üzerinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, kaza yapan araçlardaki bazı kişiler tünel içerisinde oturarak yardım bekledi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu üzerinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, kaza yapan araçlardaki bazı kişiler tünel içerisinde oturarak yardım bekledi. Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, 19.30 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli içerisinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan 5 otomobil, trafiğin yavaşlaması nedeniyle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 5 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere götürdü. Bu sırada kaza yapan araçların içerisinde bulunan bazı kişiler tünel içerisinde oturarak yardım bekledi. Tünel içerisinde oturan kişiler polis araçlarıyla olay yerinden götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı TEM yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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