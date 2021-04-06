Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, 3 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, 3 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Arda P., idaresindeki 07 AHP 569 plakalı BMW marka otomobil, Zeynal S., idaresindeki 34 BC 8688 plakalı Opel marka otomobil ve İsmail R., idaresindeki 02 HY 964 plakalı Wolsvagen marka otomobil, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada Zeynal S., idaresindeki araçta bulunan Ayten S., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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