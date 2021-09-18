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Zincirleme kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zincirleme kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hastanelik oldu.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Ferudun Y. sevk ve idaresindeki 59 ABH 465 plakalı otomobil, Onur K. yönetimindeki motosiklet ve Sinan R. idaresindeki bir başka motosikletin karıştığı kazada, motosikletli sürücü Sinan R. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yaralı Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçlarda hafif maddi hasar meydana geldi. Olay bölgesine giden polis ekipleri, yolda trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Zincirleme kaza: 1 yaralı

Zincirleme kaza: 1 yaralı

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