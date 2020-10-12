Zincirini koparan köpek önce kümesteki tavuklara, ardından yaşlı kadına saldırdı
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Zincirini koparan köpek önce kümesteki tavuklara, ardından yaşlı kadına saldırdı

12.10.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:33
Zincirini koparan köpek önce kümesteki tavuklara, ardından yaşlı kadına saldırdı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sorumsuz vatandaş az kalsın bir faciaya sebep oluyordu.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sorumsuz vatandaş az kalsın bir faciaya sebep oluyordu. İkazlara rağmen sahibinin gerekli tedbiri almadığı köpek komşu evin bahçesindeki tavuklar ve yaşlı bir kadına saldırdı.

Olay Kocamış oeresi civarında meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde bağlı tutulan köpek zincirini kopararak 82 yaşındaki B.U'nun bahçesine girdi. Bahçedeki kümese saldıran köpek 3 tavuğu telef etti. Şikayet üzerine olay yerine gelen jandarma tarafları uzlaştırdı, sahibinden köpeğini daha güvenli bir şekilde bağlamasını istedi.

Ancak ertesi gün yine zincirini koparan köpek, B.U'nun bahçesinde girerek 10'dan fazla tavuğu telef etti. O sırada bahçede yaşlı kadının iki torunu bulunuyordu. Çocukları korumak isteyen B.U, köpek tarafından defalarca ısırıldı. Bu sırada annelerini ziyarete gelen gelen Nurgül Çamur ve Hayati Çamur yaşlı kadını kurtardı. Hastaneye kaldırılan B.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı kadın köpeğin sahibinden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 14:51:45. #1.14#
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