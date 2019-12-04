Zincirini kıran köpeğin şoke eden görüntüsü

04.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:07

Suriye'nin Tel Abyad kentinde roketli saldırıda ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in Şanlıurfa'daki hastaneye götürüldüğü ambulansın peşine düşen köpek adeta gözyaşı döktü. Zincirini kırarak ambulansın peşinden hastaneye kadar koşan köpeğin sosyal medyada dolaşan fotoğrafı ise duygulandırdı.



Tel Abyad'da bulunan Tekçe Hudut Karakolu'na terör örgütü YPG/PKK'a tarafından atılan havan mermisi ile ağır yaralanan ve Akçakale Devlet Hastanesine getirilen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in bulunduğu ambulansı gören köpek, bağlı olduğu zincirini kırarak ambulansın arkasından can havliyle hastaneye kadar koştu. Hastanede şehit olan askerin arkasından adeta gözyaşı döken köpeğin o anları ise hastanenin güvenlik kameralarında da saniye saniye görüntülendi. Köpeğin adeta gözyaşı dökerken çekilen fotoğrafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Duygulandıran fotoğraflar ise yoğun ilgi gördü.



Pitbul cinsi ve "Kral" ismindeki köpeğin sahibi Ömer ve Recep Kahraman kardeşler, köpeğin zaman zaman patlamalardan etkilendiği ve ani trafik kazalarında yüksek refleksler gösterdiğini kaydetti. 2,5 yaşındaki köpeğin bakıcısı Ömer Kahraman, "Köpeğimiz geçen gün şehidin ambulansla geçtiği gün,tellerin arasından ambulansın kaza yaptığı sırada ambulansın içine giriyor. Kaza yapınca köpeğin ilk yardım eğitimi var tabii. Şehidi ambulansta görünce şehidi hastaneye kadar takip ediyor. Köpek hastanede gözyaşlarına boğuluyor. Tabii bu duruma halkımız daha fazla ilgi gösterdi. Bu durumu vatandaşlar Facebook'ta paylaşmış biz de gittik köpeğimizi hastaneden getirdik. Biz köpeğimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Tabii hayvan o olaydan sonra bayağı yıprandı" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA