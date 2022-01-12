Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler - Haberler
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Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da bir zincir marketin şubesinde maskesiz şekilde giren grup ile kendilerini uyaran kasiyer arasında tartışma çıktı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da bir zincir marketin şubesinde maskesiz şekilde giren grup ile kendilerini uyaran kasiyer arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da maske takmayan bir grup, zincir marketin şubesine girdi. Grup bir süre sonra kendilerini maske takmaları konusunda uyaran kasiyer ile tartışmaya başladı. Maskesi olmayan bir müşteri; kasiyere 'terbiyesiz' diyerek, maske takmadıkları için kendilerine alışveriş yaptırmadığını söyledi. Grup, polisi arayacaklarını söyleyerek kasiyerden şikayetçi olacaklarını belirtti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler

Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler

Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler

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