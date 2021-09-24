Zincir marketlerle mücadele etmenin yolu teknoloji - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zincir marketlerle mücadele etmenin yolu teknoloji

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Zincir marketlerle mücadele etmenin yolu teknoloji

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü seviyeye ulaştığı bu dönemde, marketlerin ve diğer küçük esnafın da teknolojik yeniliğe ayak uydurarak otomasyon sistemlerine geçiş yapmasının, zincir mağazalarla rekabet etmenin tek yolu...

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü seviyeye ulaştığı bu dönemde, marketlerin ve diğer küçük esnafın da teknolojik yeniliğe ayak uydurarak otomasyon sistemlerine geçiş yapmasının, zincir mağazalarla rekabet etmenin tek yolu olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde online satış sistemine geçen zincir marketlerle küçük esnaf ve marketler savunmasız kalmış, bu gelişme neticesinde esnaf bir önemli darbe daha aldı. Bilsoft Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü seviyeye ulaştığı bu dönemde, marketlerin ve diğer küçük esnafın da teknolojik yeniliğe ayak uydurarak otomasyon sistemlerine geçiş yapmasının, zincir mağazalarla rekabet etmenin tek yolu olduğunu belirtti. Akdemir, küçük esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesinin tek yolunun müşteri memnuniyetini sağlamak ve korumak olduğunu bunun da yolunun müşterinin işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirmekten geçtiğini ifade etti. Bunun için de market içi otomasyon sistemleri olan hızlı satış ve stok takip programlarının küçük esnaf ve marketler için belirleyici bir unsur olarak ön plana çıktığına dikkatleri çekti.

Akdemir, Bilsoft Yazılım olarak başta market ve kırtasiyeler olmak üzere perakendecilerin işlemlerini kolaylaştırıp hız kazandıracak otomasyon çözümleri sunduklarını ve bu doğrultuda market ve diğer perakendecilerin ihtiyaç duyduğu Hızlı Satış Programı ve Stok Takip Programı sunduklarını belirterek "Hızlı satış ve stok takip programları, perakendecilerin satış, ödeme alma, cari ve stok takibine ilişkin tüm süreçleri daha hızlı yöneterek müşteri memnuniyetini sağlamanın yanı sıra, zamandan tasarruf sağlamalarına ve bu sayede sürekli iş geliştirmeye ve müşterilerine odaklanmalarına olanak sağlamakta. Bilsoft Hızlı Satış Programı, ön muhasebe programıyla tam entegre çalışmaktadır. Dokunmatik ekran özelliği ile tek butonla kredi kartı-nakit satışlı, çoklu ödeme, kolay para girişi, fiş ve fatura yazdırabilme, para üstü takibi otomasyonları gibi birçok özelliği bulunmaktadır. Stok takip programı olarak da kullanılabilen Bilsoft Hızlı Satış Programı, ön muhasebe ile entegre çalıştığından ve bu çalışma sisteminde tüm stok, kasa giriş-çıkışlarının otomatik olarak takip edilmesine olanak sağlamaktadır. Satış ekranlarında müşterilerden gelen aynı ödemeleri hem nakit hem kredi kartı veya bir kısmını kredi kartı ve bir kısmını nakit olarak ödeme alabilmektedir. Bu özellikler perakendecilerde iş akışını otomasyona taşıyıp hata oranlarını sıfıra indirerek işlemleri hızlandırmakta ve bunun neticesinde müşteri memnuniyeti arttırmaktadır" dedi.

Bilsoft Yazılım yerli ve milli yazılım ile 2005 yılından bugüne 100 binden fazla kullanıcısına ön muhasebe programı çözümleri sunuyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak

Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak

 Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı

Pandemi ekonomik olarak herkesi vurdu, ilaç şirketlerinin ise servetine servet kattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin
Spor Mustafa Denizli Rıza Çalımbay Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Abdullah Avcı Emre Kılınç Mehmet Akif Ersoy Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zincir marketlerle mücadele etmenin yolu teknoloji - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:14:00. #1.11#