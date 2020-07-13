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Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı
13.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:03

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri göz önünde bulundurularak, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek.

Ayrıca zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak.

Bu marketlerin birçoğu siparişleri kabul etmek için son hazırlıklarını yaparken bazıları ise satışlara başladı.

Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.

Firma, en az 18 kilogramlık "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1590 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 1790 lira olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor.

Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına yüzde 10 indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor. Firma, kurbanlık alacaklara bağış yapma imkanı da sağlıyor.

Migros ve A101

Kurbanlıkların satışına başlayan ve ücretsiz teslimat hizmeti sunan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1445 liradan, 16 kilogramlık koçu 1585 liradan alıcıyla buluşturuyor.

Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 21 kilogram olan bir hissenin fiyatını 1825 lira olarak belirledi.

Migros, Money Bonus Kart sahiplerine 100 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ay taksit imkanı sağlıyor.

Bir başka zincir market A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla başladı. Market, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 295 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını bin 495 liradan satıyor. A101, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına taksit ve indirim olanağı da tanıyor.

Çağdaş marketler zinciri de en az 16 kilogramlık kurbanlıkları 1190 liradan sınırlı sayıda satışa sundu. Firma, kurbanlık kolisinin adrese teslimat bedelini 50 lira olarak belirledi.

Kaynak: AA

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