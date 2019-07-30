Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

Zincir marketlerde İslami usullere ve yasal mevzuata uygun kesimi yapılacak ve evlere teslim edilecek kurbanlıklar satışa sunuldu.

Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

Zincir marketlerde İslami usullere ve yasal mevzuata uygun kesimi yapılacak ve evlere teslim edilecek kurbanlıklar satışa sunuldu. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları bin 100 lira, büyükbaşların bir hissesi bin 345 liradan başlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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