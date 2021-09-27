Kovid-19 sürecinde zincir marketler için açılan rekabet soruşturmasında sözlü savunma aşamasına gelindi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19 sürecinde zincir marketler için açılan rekabet soruşturmasında sözlü savunma aşamasına gelindi

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Kovid-19 sürecinde zincir marketler için açılan rekabet soruşturmasında sözlü savunma aşamasına gelindi

Rekabet Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.

Rekabet Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Kurul kararı uyarınca Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Konuya ilişkin sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim Çarşamba saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim mesai saati sonuna kadar Kuruma başvurması gerekiyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
Çiftliğindeki 100 koyun oldu 800

Çiftliğindeki 100 koyun oldu 800
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tanem Sivar Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kovid-19 sürecinde zincir marketler için açılan rekabet soruşturmasında sözlü savunma aşamasına gelindi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 17:06:21. #1.12#