Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı
05.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:34
Adana'da zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Adana'da zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, zincir marketin bölge müdürü, para yatırılmadığı mesajı gelmesi üzerine gittiği banka şubesinde bölge sorumlusu M.C'yi, görev alanındaki 9 marketin 7 şubesinden topladığı parayla gördü.
Durumdan şüphelenen bölge müdürünün ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, M.C'nin kullandığı 34 CDL 218 plakalı otomobildeki çantada 29 bin 750 lira buldu.
M.C. gözaltına alındı, 7 marketten alınan 250 bin liranın kayıp olduğu belirlendi.
M.C'nin avukatı aracılığıyla iş yerine istifasını verdiği öğrenildi.
Kaynak: AA