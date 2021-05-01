Zincir Market ne demek? Zincir Marketler hangileri?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zincir Market ne demek? Zincir Marketler hangileri?

Zincir Market ne demek? Zincir Marketler hangileri?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sokağa çıkma yasağı hakkında yayınlanan genelgede "Zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır" ifadeleri kullanıldı. Peki, Zincir Marketler hangileri? Zincir Market ne demek?

17 günlük tam kapanma sürecinde alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tam kapanma kararlarında "Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır." ibaresi yer aldı. Peki, Zincir Market ne demek? Zincir Marketler hangileri?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı hakkında yayınlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

ZİNCİR MARKET NE DEMEK?

Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları zincir market/mağaza olarak değerlendirilmektedir.

ZİNCİR MARKETLER HANGİLERİ?

Migros, CarrefourSA, A101, Şok, BİM,Hakmar Makro Market Ekomini UCZ happy center kim Gökkuşağı, Rammar, Snowy, Üçler gibi marketler zincir market olarak biliniyor.

17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Demet Akalın 'Kimse param yok demesin herkes tatilde' dedi, tepki gelince geri adım attı
Demet Akalın "Kimse param yok demesin herkes tatilde" dedi, tepki gelince geri adım attı
Dilencilerin yöntemi şaşırttı! Marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alıyorlar
Dilencilerin yöntemi şaşırttı! Marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alıyorlar
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Altun Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zincir Market ne demek? Zincir Marketler hangileri? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 09:28:39. #1.15#

title