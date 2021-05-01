Zincir Market ne demek? Zincir Marketler hangileri?

Sokağa çıkma yasağı hakkında yayınlanan genelgede "Zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır" ifadeleri kullanıldı. Peki, Zincir Marketler hangileri? Zincir Market ne demek?

17 günlük tam kapanma sürecinde alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tam kapanma kararlarında "Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır." ibaresi yer aldı. Peki, Zincir Market ne demek? Zincir Marketler hangileri?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı hakkında yayınlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

ZİNCİR MARKET NE DEMEK?

Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları zincir market/mağaza olarak değerlendirilmektedir.

ZİNCİR MARKETLER HANGİLERİ?

Migros, CarrefourSA, A101, Şok, BİM,Hakmar Makro Market Ekomini UCZ happy center kim Gökkuşağı, Rammar, Snowy, Üçler gibi marketler zincir market olarak biliniyor.