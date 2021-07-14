Zincir baklavacılar bayram mesaisinde

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklavacılarda yoğun mesai başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklavacılarda yoğun mesai başladı. Zincir tatlı firmaları günlük 2 tonun üzerinde baklava üretiyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte, 2021'de aileler ilk kez yeni normal kapsamında aynı sofralarda buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Uzun bir aradan sonra sohbetlerin koyulaşacağı yemeklerde aileler ve dostlar bir araya gelecek. Zincir tatlı firmaları ise bu bayrama yoğun mesai harcayarak hazırlanıyor. Zincir tatlı markasının CEO'su Eren Ongurlar, "Bayramın etkisi ile baklava üretimi bir önceki aya göre yüzde 50 arttı. Günde ortalama 2.2 ton baklava üretiyoruz.

En çok sattığımız baklava çeşitleri ise fıstıklı dürüm, fıstıklı klasik baklava,fıstıklı ankara ve cevizli padişah olarak öne çıkıyor" dedi.

Yurtiçi ve yurtdışındaki 2 üretim tesisinde çift vardiya çalıştıklarını anlatan Ongurlar, "Bayramlarımızın geleneksel lezzetleri olan baklava ve lokum Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da en popüler bayram tatlıları. Geleneksel yöntemlerle, orijinal tariflere sadık kalarak ürettiğimiz baklava ve lokumları ülke ayırt etmeksizin, gelen siparişleri 24 ile 72 saat içinde özel kutularda tazeliğini 1 hafta boyunca koruyacak şekilde paketleyerek, ulaştırıyoruz. Baklava ve lokumun pek çok ülkede Türk bayrağı görevi görmesinden ötürü çok gururluyuz" dedi.

"KALİTELİ BAKLAVA DAMAĞINIZDA İZ BIRAKIRKEN MİDENİZİ DE ASLA RAHATSIZ ETMEZ"

Ongurlar, ünü sınırları aşan gerçek Türk baklavasının en saf formülünü şu şekilde aktardı; "Buğday unundan elde edilen hamur, deneyimli ustalarımız tarafından tek tek elde açılmaktadır. Yufkanın inceliği 1 milimetre, yani bir kağıt kadar ince olmalıdır. Her biri elde açılan 41 kat yufkanın arasında halis tereyağı, ceviz ya da boz fıstık konur, Son olarak da şeker pancarından elde edilen şerbet ilave edilir. Kaliteli ve bol malzeme kullandığımız için baklavalarımız şerbet içinde yüzmez ve mideye rahatsızlık vermez. Unutmayın en büyük kalite kontrol merkezi damak ve midedir. Gerçek baklava, damağınızda iz bırakırken, midenizi asla rahatsız etmez. " dedi.

"BAKLAVANIN KOKUSUNA DİKKAT EDİN"

Halis ürünlerle hazırlanmış üstün baklavanın kalitesinin kokusundan, dokusundan ve lezzetinden anlaşıldığını anlatan Ongurlar, "Baklava, bayramlarımız için olmazsa olmaz bir gelenektir ve kaliteden taviz vermemek baklavaya verilen özeni gösterir. Kaliteli baklavada yufka ne kadar ince açılır ve malzeme ne kadar fazla konursa şerbeti de bir o kadar az olur. Bu nedenle boğazında yanma yapmaz. Yediğiniz zaman damağınızda kalan tereyağının kokusuna ve tadına özellikle dikkat edin, özenle yapılmış baklavaların cevizi veya fıstığı fazla olur" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı