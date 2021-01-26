Zincidere Göleti ve mesire alanında çalışmalar devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye tarafından yapımına kısa süre önce başlanılan Zincidere Göleti ve mesire alanında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye tarafından yapımına kısa süre önce başlanılan Zincidere Göleti ve mesire alanında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, gölette yatak genişletme ve balçık temizleme çalışmalarının, hava şartlarının uygun olduğu her fırsatta devam ettiğini yer yer dolgu, yol açma ve genişletme işleri de gerçekleştirildiğini belirtti.

Proje tamamlandığında hem Talas'ın hem de Kayseri'nin çok güzel bir mesire alanına kavuşacağını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Ocak ayındayız ve havalar oldukça soğuk. Zaman zaman da kar yağışı meydana geliyor. Ama hava şartlarının uygun olduğu her an Zincidere Göleti ve mesire alanındaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dahi çalışmaya devam ediyoruz. İklim ve hava şartları elverdiği müddetçe ara vermeden işlerimizi takip ediyoruz. Buradaki göletin 19 bin metrekare su yüzeyi var. Çevresinde de 37 bin metrekarelik rekreasyon çalışması yaparak toplamda 56 bin metrekarelik çok güzel bir mesire alanı oluşturacağız. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete açarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil