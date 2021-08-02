Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi
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Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi Bolu'da, zimmetine para geçirmek suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bankacı S.Ç. adliyeye sevk edildi.

Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da, zimmetine para geçirmek suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bankacı S.Ç. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da bir bankada çalıştığı süre içerisinde zimmetine para geçirdiği tespit edilen S.Ç. isimli banka çalışanı hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla dava açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

S.Ç.'nin, tutuksuz yargılandığı davasının son duruşmasında cezası kesinleşmesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi
Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi
Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi
Zimmetine para geçirmekten aranan bankacı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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