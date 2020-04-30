Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi
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Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Adana'da müşterilerinin hesaplarından usulsüz işlemlerle toplamda 604 bin 889 lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen tutuklu bankacı hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi
30.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:22

Adana'da müşterilerinin hesaplarından usulsüz işlemlerle toplamda 604 bin 889 lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen tutuklu bankacı hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, zimmetine para geçirdiği iddia edilen tutuklu İ.B. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İ.B. için "zimmet" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olaya ilişkin bankanın hazırladığı teftiş raporuna yer verilerek İ.B'nin farklı tarihlerde banka müşterileri Z.İ'nin hesabından 204 bin 889 lira, F.O. ve L.B.G'nin hesaplarından ise 200'er bin lirayı usulsüzlükler yaparak zimmetine geçirdiği ve suçun açığa çıkmaması için tediye fişlerine sahte imza attığı kaydedildi.

İ.B. iddianamedeki ifadesinde, bankanın hazırladığı soruşturma raporunun doğru olduğunu belirterek, itiraflarda bulundu.

İddianamede, şüphelinin hileli hareketlerde bulunması ve değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla işlemesi nedeniyle üzerine atılı "zimmet" cürmünden zincirleme suç hükümleri kapsamında cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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