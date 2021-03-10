Zimmetine para geçirdiği iddia edilen kişi tutuklandı
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Zimmetine para geçirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

10.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:55
Zimmetine para geçirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

Eskişehir'de bir kooperatifte muhasebeci olarak çalışan kişi zimmetine 800 bin lira geçirdiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de bir kooperatifte muhasebeci olarak çalışan kişi zimmetine 800 bin lira geçirdiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin hesaplarında açık tespit edildi. Yapılan incelemede yaklaşık 800 bin liranın muhasebeci olarak çalışan Muhammet T. tarafından zimmetine geçirildiği anlaşılınca kooperatif yöneticileri durumu polise bildirdi. İhbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Muhammet T., evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifadesi alınan şüpheli Muhammet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'zimmet' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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