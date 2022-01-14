Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı - Haberler
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Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta zimmetine yaklaşık 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bankanın şube müdürü tutuklandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta zimmetine yaklaşık 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bankanın şube müdürü tutuklandı.

Bir bankanın 2 şubesinde müdürlük yapan B.T. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentteki bir bankanın müşterileri, hesaplarından bilgileri olmadan para çekilmesi üzerine bankaya başvurmuş, durumun tespit edilmesi üzerine müfettiş görevlendirilmişti.

İlk etapta 8 müşterinin hesabından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği tespit edilen şube müdürü B.T, polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü tutuklandı

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü tutuklandı

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AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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