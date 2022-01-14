Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı (2) - Haberler
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Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı (2)

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SUÇLAMAYI REDDETTİ Sivas'ta, müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen banka şubesi müdürü Barış Tidin (47), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SİVAS (DHA) - SUÇLAMAYI REDDETTİ

Sivas'ta, müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen banka şubesi müdürü Barış Tidin (47), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tidin'in, sorgularında zimmetine para geçirdiği iddialarını kabul etmediği öğrenildi.


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