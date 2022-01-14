ZİMMETİNE 2,5 MİLYON DOLAR GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN BANKA MÜDÜRÜ ADLİYEDE - Haberler
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ZİMMETİNE 2,5 MİLYON DOLAR GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN BANKA MÜDÜRÜ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan banka şubesi müdürü B.T. (47), adliyeye sevk edildi.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta, müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan banka şubesi müdürü B.T. (47), adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta banka müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Yapılan incelemelerde, müşteri hesaplarındaki paraların, bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlenince polise bildirildi. Polis ekipleri, bankanın 5 müşterisinin hesaplarından 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ZİMMETİNE 2,5 MİLYON DOLAR GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN BANKA MÜDÜRÜ ADLİYEDE

ZİMMETİNE 2,5 MİLYON DOLAR GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN BANKA MÜDÜRÜ ADLİYEDE

ZİMMETİNE 2,5 MİLYON DOLAR GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN BANKA MÜDÜRÜ ADLİYEDE

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