"Zimem Defteri" projesi sürecek
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"Zimem Defteri" projesi sürecek

'Zimem Defteri' projesi sürecek
03.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:10

Gaziantep Valiliği tarafından hayata geçirilen "Zimem Defteri" projesiyle, mahalle bakkallarındaki borçlar hayırseverlerin bağışlarıyla ödenmeye devam edecek.

Gaziantep Valiliği tarafından hayata geçirilen "Zimem Defteri" projesiyle, mahalle bakkallarındaki borçlar hayırseverlerin bağışlarıyla ödenmeye devam edecek.

Vali Davut Gül, düzenlediği basın toplantısında, kent genelindeki yoksul ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Sosyal Destek Vefa Grubu'nun şu an itibariyle 6 bin personelle 312 bin kişiye hizmet ettiğini anlatan Gül, kentte ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla ilk iki aşamada 144 bin aileye ulaşıldığını ve biner lira destek sağlandığını ifade etti.

İhtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahalleleri tespit ederek, borçlu olma ihtimali yüksek noktalardaki 200 bakkalın belirlendiğini ve "Zimem Defteri" uygulamasını hayata geçirdiklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bu mahallelerde 400 daha bakkalımız var. Belirlediğimiz 22 mahalleden 5'indeki borçların tamamını şu an itibariyle ödedik. Diğerlerinin de belirli miktarına destek olduk. Ödemeler tutanakla gerçekleştirildi. Bu sırada hayırseverimizin temsilcisi de yanımızda oldu. Şu anki kampanyamıza katılan hayırseverlerimiz 12 kişi. Bunlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Kurumsal olarak destek veren MÜSİAD'ı da açıklamakta sıkıntı görmüyorum. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah devamını da getireceğiz önümüzdeki süreçte."

Vali Gül, 200 bakkalda alınan defterlerle ilgili bilgileri de paylaşarak, "200 bakkalımızdaki 240 defter alındı. Bazı bakkallarda birden fazla defter vardı. Bu iş için 2 milyonluk bütçemiz vardı, tamamı kullanıldı. Kamu kaynakları kullanılmadı, tamamı hayırseverlerimizin bağışı. Biz sadece kamu personelimizle destek verdik." diye konuştu.

'Zimem Defteri' projesi sürecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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