Zimbabwe'den Kapadokya'ya

Aynı anda iki önemli fuara ev sahipliği yapan İzmir, turizmle dolu çok renkli günler geçiriyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından 38 ülke ile Türkiye'nin 48 kentinden gelerek Fuar İzmir'de buluşan 1200 katılımcı, Travel Turkey Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde lezzet ve eğlenceyi en güzel şekilde harmanlıyor. Fuar İzmir'de konuşlanan turizm acentaları da, yeni sezona ilişkin uygun fiyatlı "erken rezervasyon" taleplerini alıyor.

Birçok yörenin turistik değerleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yerel ürünlerinin sergilendiği Travel Turkey İzmir Fuarı'nı gezen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yaklaşık 2 saat boyunca keyifli bir tur yapma fırsatı buldu. Katılımcıların ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan Başkan Kocaoğlu, sevenleriyle bol bol anı fotoğrafı çekildi.

Konuk ülke ve kentlerin stantlarına uğrayarak "İzmir'e hoşgeldiniz" diyen Başkan Kocaoğlu, en büyük ilgiyi Zimbabwe'den gelen hayvan figürlü taş heykellere gösterdi. Güney Afrika'nın İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın'ın koleksiyonuna ait heykelleri uzun süre inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmirlileri bu renkli fuarı görmeye davet etti.

Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Etiyopya, Endonezya, Fas, Filistin, , Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, KKTC, Lübnan, Makedonya Cumhuriyeti, Maldivler, Namibya, Pakistan, Peru, Polonya, Srilanka, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus, Türkiye, Özbekistan, Uganda, Ürdün, Yunanistan ve Zimbabwe'nin tanıtımları yapılıyor.