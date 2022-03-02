Zimbabveli öğrenciler Ukrayna'dan tahliye edildi - Haberler

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Zimbabveli öğrenciler Ukrayna'dan tahliye edildi

AA, Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Zimbabveli öğrenciler Ukrayna'dan tahliye edildi

Zimbabve hükümeti, Zimbabveli 118 öğrencinin Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Zimbabve hükümeti, Zimbabveli 118 öğrencinin Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Bilgi, Tanıtım ve Yayın Hizmetleri Bakanı Monica Mutsvangwa, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bulunan 118 Zimbabveli öğrenciden 49'unun Polonya'da, 28'inin Romanya'da, 26'sının Slovakya'da ve 15'inin Macaristan'da güvenli yerlere taşındığını belirtti.

Mutsvangwa, hükümetin bu öğrencilerin Zimbabve'ye dönmesi için uçak bileti sağlayacağını söyledi.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Macaristan, Zimbabwe, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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