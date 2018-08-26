Zimbabve'nin Yeni Devlet Başkanı Mnangagwa Yemin Etti

Zimbabve'nin yeni seçilen Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, yemin etti.

Zimbabve'de askeri müdahale sonrası yeni Devlet Başkanı seçilen 75 yaşındaki Emmerson Mnangagwa, Harare'deki 60 bin kişilik Ulusal Spor Stadyumunda binlerce kişinin önünde yemin etti.

Zimbabveliler, 30 Temmuz'da 38 yıl sonra oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan sandık başına gitmişti.

Mugabe, 1980 yılında yapılan genel seçimlerde Devlet Başkanı seçilmiş ve daha sonra gerçekleştirilen tüm devlet başkanlığı seçimlerini de kazanmıştı. Mugabe, Kasım ayında yaşanan askeri müdahaleden sonra istifaya zorlanmış, Devlet Başkanlığı görevine eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa getirilmişti. - HARARE