Zimbabve, Namibya'ya 20 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
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Zimbabve, Namibya'ya 20 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Zimbabve, Namibya'ya 20 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika ülkesi Zimbabve'nin, diğer Afrika ülkesi Namibya'ya 20 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderdiği bildirildi.

Afrika ülkesi Zimbabve'nin, diğer Afrika ülkesi Namibya'ya 20 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderdiği bildirildi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm vatandaşların salgına karşı korunması gerektiğini vurguladı.

Mnangagwa, "Zimbabve'nin 20 bin doz Kovid-19 aşısını Namibya'ya bağışladığını duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadesini kullanıldı.

Tüm Afrikalıların salgından korunması çağrısını yapan Mnangagwa, bölgedeki herkes korunduğunda Zimbabve'nin de normale döneceğini vurguladı.

Namibya'da şimdiye kadar 124 bin 900 kişide Kovid-19 tespit edilirken 3 bin 372 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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