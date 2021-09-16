Zimbabve, Mozambik ve Zambiya'dan elektrik ithalatını artırmayı planlıyor - Haberler
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Zimbabve, Mozambik ve Zambiya'dan elektrik ithalatını artırmayı planlıyor

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Zimbabve, Mozambik ve Zambiya'dan elektrik ithalatını artırmayı planlıyor

Zimbabve'nin, son dönemde yaşadığı enerji açığına bağlı elektrik kesintisi sorunlarını çözmek için Mozambik ve Zambiya'dan gerçekleştirdiği elektrik ithalatını artırmayı planladığı bildirildi.

Zimbabve'nin, son dönemde yaşadığı enerji açığına bağlı elektrik kesintisi sorunlarını çözmek için Mozambik ve Zambiya'dan gerçekleştirdiği elektrik ithalatını artırmayı planladığı bildirildi.

Enerji Bakanı Soda Zhemu, parlamentoda yaptığı konuşmada, enerji açığını kapamak üzere Mozambik'ten 180 megavat elektrik ithal etmek için görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, "Ayrıca Zambiya ile ilave 100 megavat daha almak için görüşmenin son aşamasındayız." dedi.

Zimbabve'de son haftalarda günde 12 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Zimbabve Elektrik Tedarik Kurumu (ZESA) verilerine göre, Zimbabve'nin 1700 megavatı bulan elektrik talebinin yaklaşık dörtte üçü ülkedeki santrallerden karşılanırken, Mozambik ve Zambiya'dan da hali hazırda 170 megavatlık elektrik ithalatı gerçekleştiriliyor.

Ulusal elektrik tedarikçisi Zimbabwe Elektrik İletim ve Dağıtım Şirketi'ne (ZETDC) göre, Zambezi Nehri'nde bulunan Kariba Hidroelektrik Santrali'ndeki bakım çalışmaları, Hwange Termik Santrali'ndeki kısıtlamalar ve sınırlı enerji ithalatı, elektrik sıkıntısının temelini oluşturuyor.

Zimbabve hükümeti, ülkenin elektrik üretim kapasitesini artırmak için bir dizi santral projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu projelerin tamamlanmasıyla Zimbabve'nin elektrik üretiminin 2023'ten itibaren 5 bin megavatın üstüne çıkarılması planlanıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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