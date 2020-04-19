Zimbabve, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 2 hafta uzattı Afrika ülkesi Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı.

Afrika ülkesi Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı. Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, mevcut durum dahilinde sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Yasaktan maden şirketlerinin etkilenmeyeceği belirtildi. Zimbabve'de 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağının bugün sona ermesi bekleniyordu. Ülkede, Kovid-19 görülen kişi sayısı 25, virüs kaynaklı olan ölenlerin sayısı da 3 olarak açıklanmıştı. Kaynak: AA