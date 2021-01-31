Zimbabve Kovid-19 aşı finansmanı için 100 milyon dolar hazırladı
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Zimbabve Kovid-19 aşı finansmanı için 100 milyon dolar hazırladı

31.01.2021 00:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:14
Zimbabve Kovid-19 aşı finansmanı için 100 milyon dolar hazırladı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının finansmanına 100 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının finansmanına 100 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Maliye Bakanı George Guvamatanga yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 aşısı tedariki için hazineyi seferber ederek 100 milyon dolarlık fon oluşturmayı başardıklarını bildirdi.

Bu miktarın, ülkenin yaklaşık 15 milyonluk nüfusunun yüzde 60'ının aşılanmasına imkan verdiğini belirten Guvamatanga, hazinenin aşıların tedariki konusunda finansal anlamda hazır olduğunu ifade etti.

Zimbabve'de 30 Ocak itibarıyla Kovid-19 vaka sayısı 33 bin 273'e, virüse bağlı can kaybı sayısı ise 1193'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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