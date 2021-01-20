Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

20.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:50
Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Zimbabve'de Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Sibusiso Moyo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Afrika ülkesi Zimbabve'de Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Sibusiso Moyo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İletişim, Tanıtım ve Yayın Bakanı Jenfan Musvere, yaptığı açıklamada, "Bakan Sibusiso Moyo hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 61 yaşındaki Moyo'nun, bir süredir tedavi gördüğü başkent Harare'deki hastanede öldüğünü aktaran Musvere, konuyla ilgili detaylı açıklama yapmadı.

Moyo'nun ölümüyle Zimbabve'de 3'üncü bakan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu.

Zimbabve Tarım Bakanı Perence Shiri ile Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Hulusi Akar Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemre Kemer Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ömer Ali Şahiner Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 14:51:51. #1.14#
title