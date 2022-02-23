Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı, AB'nin tedbir listesinden çıkartıldı

Avrupa Birliği (AB), Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga'yı 2002'den beri bulunduğu yaptırım listesinden çıkardı.

AB'den yapılan yazılı açıklamada, Başkan Yardımcısı Chiwenga'yla birlikte bir önceki devlet başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe ve ordu komutanı General Valerio Sibanda'nın yaptırım listesinden çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, güvenlik kuvvetlerinin "insan haklarını ihlal etmesi" endişesiyle ülkeye uygulanan silah ambargosuna devam edilmesine karar verildiği bildirildi.

Zimbabve karardan memnun

Zimbabve'de hükümetin son yıllarda insan haklarına saygı konusunda bir ilerleme kaydetmediğinin belirtildiği açıklamada, "AB, Zimbabve'yle her düzeyde daha yapıcı bir ilişki kurma arzusunu yineler." ifadesi kullanıldı.

AB'nin üç kişiye yönelik yaptırımları kaldırma kararı ise Zimbabve'de memnuniyetle karşıladı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin bu kararının Zimbabve'nin uluslararası toplumla gelişen ilişkilerine örnek teşkil ettiğini belirterek, "Diyalog sonuç vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

42 yıllık iktidar partisi Zanu-PF'den yapılan açıklamada ise karar ilerici bir gelişme olarak değerlendirilerek, yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Yaptırım kararları

AB 2002 yılında aralarında Chiwenga, Sibanda ve Mugabe'nin de bulunduğu yaklaşık 200 Zimbabveli ile 30'a yakın firma ve kamu kuruluşuna, siyasi şiddet, insan hakları ihlalleri ve adil mani olma gerekçeleriyle yaptırım uygulama kararı almıştı.

Bu yaptırımlar kapsamında, bu kişilerin üye ülkelerdeki varlıklarının dondurulmasına karar verilmiş, ayrıca bu ülkelere seyahatleri de yasaklanmıştı.

Chiwenga ve Sibanda hakkındaki yaptırımlar 2014'te, Mugabe'ninkiler ise 2020'de askıya alınmıştı.

Güney Afrika, Chiwenga'nın eşinin mal varlıklarına el koydu

Öte yandan Times Live'ın haberine göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yetkililer mahkeme kararıyla Başkan Yardımcısı Chiwenga'nın ayrı yaşadığı eşi Marry Mubaiwa'nın başkent Pretorya'daki lüks konutuna ve iki lüks aracına el konuldu.

Güney Afrika mahkemesi 9 Şubat'ta, Zimbabve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (ZACC) dolandırıcılık, kara para aklama ve dövizi dışa aktarmakla suçladığı Mubalwa'nın mal varlıklarına el konulması kararı almıştı.